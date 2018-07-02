В Приамурье из Южной Кореи доставили колонну весом 831 т для строящегося Амурского ГПЗ

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Баржа с грузом преодолела по Амуру более двух тысяч километров.

Колонну весом 831 т доставили в Приамурье из Южной Кореи. Данную конструкцию транспортировали для строящегося Амурского ГПЗ компании «Сибур». Соответствующую информацию прессе сообщил заместитель главного инженера «Газпром переработка Благовещенск» Евгений Шилкин.

Известно, что из-за рубежа колонну длиной 88 метров привезли в порт Де-Кастри (Хабаровский край). Оттуда её на барже с двумя буксирами отправили по Амуру в Благовещенск. Время в пути составило 20 дней. За этот период баржа преодолела расстояние в 2,2 тысячи км. Указанная колонна представляет собой деметанизатор, который применяется для удаления неконденсирующихся компонентов. По словам представителей компании к причалу Амурского ГПЗ направляются в данный момент ещё шесть барж. Всего же запланировано 14 рейсов с негабаритным оборудованием. Часть оборудования привезут из Южной Кореи, часть – из Европы.

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