«Газпром» обнаглел: Суд разрешил Польше требовать от России снижения цен на газ

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Такое решение принял арбитражный стокгольмский судья, опровергая все доводы российской компании о договоре, подписанном ещё в 1996 году.

В сообщении указывается, что речь идёт об иске в Арбитражный суд в Стокгольме компании PGNiG. Он разрешил польской стороне потребовать от России и «Газпрома» снижения цен на газ, который поставляется по Ямальскому контракту с 1996 года.

У суда было достаточно оснований, чтобы принять решение в сторону Польши. Глава компании PGNiG Петр Вожняк рассказал, что все доводы «Газпрома» о необходимости сохранения цены на газ были отвержены. В Польше принимают такое решение, подтверждающее право снижения стоимости топлива до адекватной рыночной стоимости.

Стоит отметить, что Ямальский контракт подразумевает поставки газа до 10 миллиардов кубометров в год. Он действует до 2022 года. В 2012 году Польше уже удалось добиться снижение стоимости газа на 10%. В 2015 году PGNiG подала в суд иск об очередном снижении цены. Причина проста, как говорят поляки: «Газпром» попросту обнаглел», - российская цена просто не соответствует текущему состоянию рынка.

Примечательно, что после 2022 года и окончания контракта с Россией Польша начнёт покупать газ у США. Кроме того, компании смогут перепродавать газ соседним государствам по более выгодной цене, составив РФ конкуренцию.