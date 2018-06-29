Минфин рассказало о ценах на бензин в 2019 году

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Из-за поднятия цен на топливо, многим пришлось сменить машины на общественный транспорт. Но прогнозы Минфина заставляют радоваться водителей.

Министерство финансов России рассказало о ценах на бензин в 2019 году. По словам заместителя министра финансов Ильи Трушина, благодаря повышению акцизов на топливо, не ожидается заметный скачок на цены.

Уже с 1 января возрастут акцизы на бензин до 12 374 рублей за тонну с 8 213 рублей, а на дизель – до 8541 рубля с 5665 за тонну.

В 2018 должны были акцизы возрасти в два раза, однако из-за резкого скачка цен наоборот понизили: бензин на 3000, а дизель на 2000 рублей. В июле планировалось повышение акцизов на 700 рублей, но от этой идеи также отказалось правительство.