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Данию в случае надобности можно обойти физически, убежден постоянный представитель России в Евросоюзе. Данное государство в данный момент единственное, кто не готов дать окончательное разрешение на прокладку газопровода на своих землях.

Владимир Чижов не увидел препятствий для реализации «Северного потока-2», о чем дипломат сообщил накануне. По его словам, сейчас нет и не может быть никаких проблем, ведь газопровод строится, отсрочиться может лишь его запуск, а также возможно подорожание проекта, однако в незначительной мере.

Ранее сообщалось, что власти Дании заявили о надобности обсуждения вопроса по «Северному потоку-2» в европейском масштабе. Тем временем, Германия, Россия, Швеция и Финляндия уже пришли к договоренности и готовы продолжать реализацию проекта.