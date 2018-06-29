Под Челябинском появится новый полигон для хранения ядерных отходов

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Как сообщили представители местных СМИ, данный отстойник необходим для полноценного функционирования ПО “Маяк” и других подобных предприятий Челябинской области.

Под Челябинском, в Озерске появится новый полигон для хранения ядерных отходов, который предназначен для конечной изоляции радиоактивных веществ. Особенность данного полигона заключается в очень длительном периоде полураспада, он может достигать несколько миллионов лет. В Новоуральске начали строительство подобного объекта, который достигал 200 м в длину, пары десятков в ширину и 10 метров в глубину. Толщина стен из железобетона составляет 1 м. Помимо этого, наличие глиняной породы тоже не дает радиоактивным веществам мигрировать.

Территория данного объекта будет закрыта, а вход доступен только сотрудникам. Отходы будут храниться не только с уральского региона, но и с соседних областей. На первом этапе планируют потратить 3 млрд рублей, но РАО, как говорит руководитель ЦОиМС Никита Медянцев, за утилизацию не получит ничего.

Осталось только получить согласие жителей Озерска на строительство полигона. Вопрос планируют решить до 12 июля. С документами также можно ознакомиться на сайте НО РАО.