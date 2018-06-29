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Необходимость производства данных турбин, как считает глава Минпромторга Денис Мантуров, связана с постоянными закупками за рубежом. Он утверждает, что у России уже есть наработки для того, чтобы в скором времени начать производство турбин.

Мантуров назвал сроки появления отечественных аналогов турбин Siemens – по его словам, этот срок будет не дольше, чем три-пять лет. «Ростех» и «Силовые машины» уже предоставили свои наработки и компетенции, поэтому с данными знаниями возможно получить образец за такой короткий промежуток времени.

На данный момент из-за санкций усложнились поставки импортных турбин в АР Крым, поэтому вопрос о производстве собственных турбин стал просто необходимой темой. Пока что у РФ есть турбины небольшой мощности, но их на все нужды государства попросту не хватит. Да и выпуск, собственно, этих турбин не ведется, поскольку необходимо их «доработать».

У "Газпром энергохолдинга" на ГРЭС в Рязани с турбиной «сложные отношения», поскольку она не раз выходила из строя. Как стало известно, новая отечественная турбина ГТД-110М вообще не выдержала испытаний и развалилась.

«Ростех» утверждает, что эта поломка не является критической. Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил о готовности своей компании разработать отечественную турбину при поддержке и инвестировании со стороны «Силмаша».