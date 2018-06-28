В РТС назвали причину повышения цен на топливо

Сегодня, 21:40

Повышение цен на топливо в России привело к тому, что независимые АЗС потеряли 30% своих клиентов, об этом на пресс-конференции сказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Он подчеркнул, что есть четкая связь между торговлей на биржах и ценами. Аркуша также отметил, что, планируемый рост продажи топлива на бирже в июне должен был составить около трех процентов. Однако, рекомендуемого рынком нефтепродуктов России трехпроцентного роста реализации к уровню прошлого года не произошло.

Розничные цены на АЗС крупных участников рынка ниже, чем у самостоятельных продавцов потому, что у них нет возможности сделать цены еще меньше. Это связано с тем, что из- за фиксированной цены на топливо, по состоянию на 30 мая, розничные цены крупных нефтяных компаний оказались ниже розничных цен независимых АЗС.

По словам президента РТС, сейчас в убытке находятся заправочные станции в Сибири и на Алтае, так же в Бурятии и на Дальнем Востоке Понижение эффективности сбыта топлива на самостоятельных заправках может пагубно сказаться как на трейдерах, так и на торговле суррогатом, а так же может дестабилизировать всю систему поставок нефтепродуктов для корпоративных и крупных клиентов.