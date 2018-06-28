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Суд оставил в силе приостановление решения по транзитному спору, который возник между украинской НАК «Нафтогаз Украины» и российской ПАО «Газпром».

Шведский суд встал на сторону «Газпрома» в судебных разбирательствах, признав доказательства «Нафтогаза» несостоятельными. «Газпром» сообщает, что будет продолжать защищать собственные права в соответствии с законодательством.

Напомним, в декабре прошлого и в феврале текущего года «Стокгольмский арбитраж» постановил, что российская компания обязана выплатить украинской более двух миллиардов долларов. Подобное решение подкреплялось доводами о том, что в Украине достаточно тяжелое экономическое положение.

На данное решение «Газпром» подал апелляцию, заявив, что не намерен оплачивать кризис соседнего государства собственными средствами.

Украинский эксперт отметил, что заявления «Нафтогаза» о победе над российской компанией не стоит так громко оглашать. Средства до сих пор находятся на счетах российского предприятия, а украинское все еще без денег. Специалист подчеркнул, что есть множество подводных камней, способных затянуть судебный процесс.