Сегодня, 15:01

Голубое топливо поднимется в цене на 2,7 – 2,9%, в зависимости от районов региона. В то же время, сжиженный газ останется в таком же ценовом диапазоне для населения, как отмечают представители регионального управления.

В Алтайском крае с 1 июля подорожает природный газ - по газопроводу "Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск" топливо теперь будет поступать на 2,7% дороже, вместо 7,138 - 7,33 рублей за кубометр. Остальное население будет получать услуги снабжения природным газом за 6,24 вместо 6,062 рублей за один кубометр.

Управление по тарифам в Алтайском крае приняло соответствующее решение после очередного заседания, где рассматривались и другие тарифы по остальным коммунальным услугам. Сжиженный газ продолжить поступать гражданам по ценам на уровне прошлого года.