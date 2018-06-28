VistaNews.ru


В Алтайском крае с 1 июля подорожает природный газ

Сегодня, 15:01

Голубое топливо поднимется в цене на 2,7 – 2,9%, в зависимости от районов региона. В то же время, сжиженный газ останется в таком же ценовом диапазоне для населения, как отмечают представители регионального управления.

В Алтайском крае с 1 июля подорожает природный газ - по газопроводу "Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск" топливо теперь будет поступать на 2,7% дороже, вместо 7,138 - 7,33 рублей за кубометр. Остальное население будет получать услуги снабжения природным газом за 6,24 вместо 6,062 рублей за один кубометр.

Управление по тарифам в Алтайском крае приняло соответствующее решение после очередного заседания, где рассматривались и другие тарифы по остальным коммунальным услугам. Сжиженный газ продолжить поступать гражданам по ценам на уровне прошлого года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Алтайском крае с июля подорожает электроэнергия

В Алтайском крае взяли более 4 млрд рублей в ипотеку

В Алтайском крае остановился рост цен на бензин

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем