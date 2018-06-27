Польская PGNiG будет 20 лет закупать американский газ

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Ну не может Польша успокоиться в попытках «дистанцироваться» от России любой ценой. Это касается и страха «панов», что они попадут под экономическое влияние РФ.

Польская компания PGNiG решила на протяжении 20 лет закупать американский сжиженный природный газ (СПГ). Контракт заключили, когда в Вашингтоне проводилась Всемирная газовая конференция.

По контракту PGNiG станет ежегодно получать 2 млн тонн СПГ. Это после регазификации составит около 2,7 млрд кубометров газа.

Американская сторона организует поставки из Луизианы. Там для этого построят два новых терминала. Один из них начнёт функционировать в 2022 году, другой – в 2023. Соглашение предусматривает право PGNiG на продажу полученного газа на мировом рынке.

Представители PGNiG уверены, новый контракт позволит добиться существенной диверсификации портфеля импорта компании уже в 2022 году. Торговая практика усовершенствуется, а вес, как мирового игрока, увеличится.

PGNiG существует с 1976 года. Её основные направления: разведка, добыча, хранение и продажа нефти и природного газа.

Она располагает долями в 30 международных компаниях. Её филиалы есть, в том числе, и в России.

Особенно активна PGNiG по добыче нефти в Пакистане. Однако, отмечают эксперты, заниматься перепродажей, видимо, выгодней.