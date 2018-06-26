Козак обсудит нефтегазовые вопросы с вице-премьером Белоруссии

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Энергетика продолжает оставаться в центре внимания. Не являются исключением в этом вопросе и взаимоотношения РФ и Белоруссии.

26 июня Дмитрий Козак обсудит нефтегазовые вопросы с белорусским вице-премьером Владимиром Семашко. Их встреча состоится в Москве.

Козак в правительстве РФ курирует вопросы ТЭК и также является вице-премьером. Его представитель уже выступил с подтверждением факта предстоящей встречи с коллегой из Белоруссии.

Однако, то, о чём стороны собираются договариваться, пока точно не известно.

Ряд экспертов полагают, что Козак обсудит с представителем Белоруссии вопросы по поставкам газа в эту республику. Не исключено, что будут оговариваться и моменты, связанные с завершением налогового маневра в нефтедобывающей отрасли России.

У Москвы и Минска и ранее возникали разногласия по нефтегазовому вопросу. Их удалось урегулировать в апреле прошлого года.

Тогда Белоруссии было предоставлено право реэкспортировать 6 миллионов тонн из 24, которые она получает из РФ беспошлинно.

Не исключается, что при нынешних условиях стоимость нефти для Белоруссии может сравняться с мировой.