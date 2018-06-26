В Госдуме заявили о желании США продавать газ в страны ЕС

Сегодня, 08:17

По мнению Игоря Ананских о «Северном потоке – 2», американское топливо будет намного дороже российского. Для его продвижения будет использоваться политика.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике заявил о желании США при помощи политического давления продавать свой газ в страны ЕС. По словам Ананских, он будет дороже. Ему также кажется, что слова о угрозе безопасности в сторону ряда стран со стороны России – это не правда, так как страна никогда подачу газа в Европейские страны не останавливала.

Ананских заявляет, что есть огромная вероятность остановки проекта «Северный поток – 2». Это будет до того, пока Дания не согласует строительство газопровода. По словам депутата, он в интересах граждан. Однако стоит понимать, что дело здесь в тех же санкциях и договорённостях.

В США уже заявляли, что ЕС должна остановить процесс строительство «Северного потока – 2». Также как вариант может быть его преобразование, чтобы он начал соответствовать энергетической безопасности.