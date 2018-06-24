Египет планирует полностью отказаться от импорта газа

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Министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла заявил, что уже с 2019 года Египетская Республика намерена осуществлять экспортные поставки этого топлива.

В Египте намерены полностью прекратить импорт газа до конца этого года. Об этом сообщили в правительстве Египта. Обеспечить внутренние потребности страны в топливе планируется за счет увеличения собственного производства.

Согласно заявлению главы министерства, есть договоренности об инвестировании извне $10 млрд для разработки газовых и нефтяных месторождений Египта. Чтобы сделать инвестирование в отрасль более привлекательным, Египет проявил гибкость в вопросах ценообразования на топливо.

Сейчас Египет достиг, заявленного раннее 50% увеличения добычи природного газа, и намерен и далее выдерживать обещанные темпы роста. В ближайшие несколько лет в Средиземноморье должны быть реализованы 16 проектов в газовой отрасли на сумму $25 млрд. На сегодняшний день успешно стартовали 24 подобных проекта стоимость в $2,16 млрд, которые обеспечили добычу 1,4 млрд кубометров газа.