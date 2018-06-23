Цены на бензин заставляют россиян воровать

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В Прокопьевске в Кузбассе женщина пожаловалась в социальных сетях, что из её автомобиля неизвестные слили бензин.

По словам женщины, данный инцидент произошёл сегодня, 23 июня, ночью, примерно в 02:30 по местному времени. Пострадавшая рассказала, что бензин у неё сливают уже второй день подряд.

Пострадавшая добавила, что она осталась в шоке от случившегося. Она не понимает, как люди вообще могут совершать подобное.

В комментариях жители Кузбасса отметили, что воровать бензин россиян заставляют слишком высокие цены на топливо.