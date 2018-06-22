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На Кубани цена за бензин превысила отметку в 50 рублей

Сегодня, 08:52

Ранее правительство также было обеспокоено данной проблемой и пообещало стабилизировать цены, однако таблички на заправочных станциях говорят о другом.

По состоянию на вчерашний день на АЗС Кубани заправить машину можно за 50 рублей за литр топлива. Цена за бензин на Кубани превысила отметку в 50 рублей всего за месяц. Заправка подорожала на четыре рубля. К примеру, 98-А можно залить по цене в 50 рублей, 95-А - 46 рублей за литр. Жители Кубани шокированы ценами, однако все равно вынуждены заправлять машины по такой стоимости.

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