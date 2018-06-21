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Путин жестко прокомментировал слова Козака о стабилизации цен на топливо

Сегодня, 15:47

Вице-премьер России насчитал 1 млрд рублей ежедневного убытка для нефтяных компаний, якобы ставших жертвами договоренностей о выравнивании стоимости горючего. С куратором нефтяной отрасли в правительстве категорически не согласен президент РФ.

«Ничего нефтяные компании не теряют, это просто недополученный доход», - жестко прокомментировал слова Дмитрий Козака Владимир Путин.

О стабилизации цен на топливо власть не перестает спорить с момента заключения майских договоренностей. Кабмин и правительство договаривались снизить на 2 тыс. и 3 тыс. рублей акцизы ДТ и бензина соответственно. Путин напомнил Козаку его задачу, вице-премьер заявил об убытках нефтяников, за что и получил порцию критики.

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