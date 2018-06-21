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Сечин: «Роснефть» готова к увеличению добычи

Сегодня, 09:04

Эксперты предрекают, что в ближайшие 10 лет на рынке будет дефицит нефти. В «Роснефть» также уверены в этом.

Игорь Сечин сообщил, что компания готова к увеличению добычи. Заявление об этом он сделал на собрании акционеров.

С его слов, уже к 2022 году «Роснефть» сможет добывать 250 млн тонн нефти, а, возможно, и больше.

Этому будет способствовать разработка новых проектов, считающихся перспективными. Это Северо-Комсомольское и Русское месторождения, а также кластеры Эргинский и Ванкорский.

Сечин отметил, что нефтяному рынку удалось преодоление острого периода нестабильности. Переломным в этом вопросе стал 2017 год, когда наступила определённая ценовая стабилизация.

К сожалению, отметил глава «Роснефти», продолжается политика по односторонним санкциям и инвестиционным ограничениям, переходящим в полномасштабную торговую войну. Это препятствует дальнейшему развитию отрасли.

Дефицит нефти в мире к 2025 году оценивается, как сказал Сечин, в 700 – 750 млн тонн. «Роснефть» надеется использовать это для того, чтобы увеличить долю на рынке, в особенности, при очень конкурентоспособной себестоимости добываемого ею ресурса.

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