VistaNews.ru


Рост бензиновых цен может скоро привести к закрытию сотен АЗС под Саратовом

Сегодня, 19:19

То, что цены на моторное топливо продемонстрировали свой существенный рост, не слышал только глухой. Это вызывает появление целого ряда побочных негативных факторов.

В частности, под Саратовом рост бензиновых цен может привести к тому, что там окажутся закрытыми сотни АЗС. Сообщается, что под данной угрозой находится до двухсот заправок, расположенных в регионе. Такое заявление сделал Александр Ландо, возглавляющий Общественную палату области.

Также на совещание было проинформировано, что цены на топливо под Саратовом намного выше, чем в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Выше они лишь в таких городах, как Москва, Петербург и Краснодар. Рост бензиновых цен в регионе с начала года составил уже 8 – 11%. Естественно, это влияет и на стоимость предоставляемых услуг, что также не радует жителей области.

Участники совещания решили, что повлиять на решение сложившейся ситуации региональные власти не способны. Требуется помощь Центра.

В то же время, высшие чиновники Минэнерго заверяют высшее руководство РФ в том, что удалось добиться стабилизации бензиновых цен. И меры, предпринятые для этого, являются достаточными.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ижевске ожидают рост цен на бензин в 2018 году на 1,5 рубля

Медведев: Выводы из ситуации с ростом бензиновых цен в РФ сделаны

В ФАС объяснили, с чем связан рост цен на бензин в России

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Рекомендуем