Рост бензиновых цен может скоро привести к закрытию сотен АЗС под Саратовом

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То, что цены на моторное топливо продемонстрировали свой существенный рост, не слышал только глухой. Это вызывает появление целого ряда побочных негативных факторов.

В частности, под Саратовом рост бензиновых цен может привести к тому, что там окажутся закрытыми сотни АЗС. Сообщается, что под данной угрозой находится до двухсот заправок, расположенных в регионе. Такое заявление сделал Александр Ландо, возглавляющий Общественную палату области.

Также на совещание было проинформировано, что цены на топливо под Саратовом намного выше, чем в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Выше они лишь в таких городах, как Москва, Петербург и Краснодар. Рост бензиновых цен в регионе с начала года составил уже 8 – 11%. Естественно, это влияет и на стоимость предоставляемых услуг, что также не радует жителей области.

Участники совещания решили, что повлиять на решение сложившейся ситуации региональные власти не способны. Требуется помощь Центра.

В то же время, высшие чиновники Минэнерго заверяют высшее руководство РФ в том, что удалось добиться стабилизации бензиновых цен. И меры, предпринятые для этого, являются достаточными.