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«Нафтогаз»: Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»

Сегодня, 18:23

Спустя двое суток после получения решения российская госкорпорация обязан предоставить перечень имущества в Великобритании.

Заморозить активы «Газпрома» в Англии и Уэльсе разрешил Коммерческий суд Лондона. Соответствующее заявление сегодня днём сделали в «Нафтогазе» Украины. Там добавили, что в течение двух суток с момента получения решения «на руки» российская корпорация обязана предоставить перечень имущества, расположенного на британской территории. Как известно, «Газпром» добился приостановления действия решения Стокгольмского арбитража.

Ранее министр энергетики России Александр Новак отмечал, что судебные тяжбы в европейских международных инстанциях негативно сказываются на состоянии партнёрских взаимоотношений Киева и Москвы. Данный шаг может стать очередным витком напряжённости между странами.

Ранее мы писали, что «Нафтогаз» угрожает в Украине массовым отключением горячей воды. Эксперты комментируют это и заявляют, что компания попросту вышла из-под контроля властей и устанавливает диктатуру.

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