Минэнерго: Меры по стабилизации бензиновых цен в РФ являются достаточными

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То, как стремительно росли цены на бензозаправках в России, не мог не заметить даже слепой. Он слышал, какими выражениями автолюбители сопровождали каждое повышение ценников.

Меры по стабилизации бензиновых цен в РФ были приняты. Минэнерго полагает, что они являются достаточными. Сообщение об этом сделал Павел Сорокин, являющийся заместителем главы Минэнерго, при заслушивании этого вопроса профильным комитетом в Совете Федерации.

В качестве аргумента чиновник привёл показатель роста объёма торгов топливом на рынке с начала лета. Минэнерго, с его слов, постоянно мониторит ситуацию.

Решение о направлении дополнительного объёма моторного топлива на биржу, чтобы стабилизировать цены, было принято на совещании у Дмитрия Козака, являющегося вице-премьером. На нём присутствовали также представители ФАС и Минэнерго. После этого удалось достичь стабилизации бензиновых цен в РФ.

В то же время представитель Минэнерго не стал отрицать, то, что на этом рынке удалось добиться относительной стабилизации цен, не снижает тяжесть обстановки. Она требует постоянного мониторинга.

Однако чиновник полагает, что принятые правительством меры являются достаточными, чтобы удержать рост цен в пределах инфляции в достаточно долгосрочной перспективе.

Ситуация не будет пущена на самотёк, заверил один из главных руководителей Минэнерго.