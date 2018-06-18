Митингующие жители Чернышевска написали письмо Путину из-за цен на бензин

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В Чернышевске местные жители очень возмущены повышением цен на топливо. В Чернышевском районе самые высокая стоимость бензина.

По словам местных жителей, они не понимают, почему у них такие цены, ведь район не большой, и спроса на топливо при такой стоимости почти не будет. Митинг прошел 15 июня. Общество объединилось и создало специальную петицию, которую отправили президенту Владимиру Путину. В Чернышевске местные жители очень возмущены повышением цен на топливо. В Чернышевском районе самая высокая стоимость бензина. Митинг возмущенных жителей попал в новости Забайкальского края.

Начиная с марта этого года жители вынуждены заправляться по цене на 13% выше, чем обычно. Владимир Путин во время горячей линии рассказал, что постарается урегулировать цены методом переговоров с нефтяными компаниями. Однако, чтобы снизить стоимость, нужно полностью менять курс экономики.