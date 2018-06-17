«Российское оружие в Берлине!»: Очередная истерика в украинском парламенте

Сегодня, 10:10

Заместитель спикера ВРУ Оксаны Сыроед в телевизионном эфире высказала позицию пропрезидентских сил по поводу отношения ЕС к северной ветке российского газопровода. Аргументация была «так себе», зато эмоции зашкаливали.

Очередная истерика в украинском парламенте была озвучена в эфире телевизионного канала для тех украинцев, которые не смотрят специальный канал «Рада», а также для европейских политиков, которым, может быть, помощники расскажут об эпохальных событиях, происходящих в Верховной раде. Главным тезисом Сыроед, стало то, что российской оружие в виде газопровода «Северный поток-2» уже находится в Берлине и может «взорваться» по желанию Путина.

Ранее президент Украины Петр Порошенко, полностью дезавуировав свои слова о «последнем прощай» России, имея в виду прекращение покупок газа у «страны агрессора», стал жаловаться лидерам стран, членов ЕС. Глава «незалежной» со слезами на глазах, просил не оставлять его страну без транзита и получил заверения, что труба, проходящая через украинскую территорию не останется «сухой», только дивидендов от «агрессивного» газа уменьшится.