Медведев и Сечин поговорили о стабилизации цен на бензин

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с главным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом рассказали на официальной странице правительства России.

Во время конференции политики поговорили о функциях топливного производства, а также о стабилизации стоимости бензина. Кроме этого, поднялся вопрос о деятельности нефтяной компании «Роснефть» за прошедший год, а Сечин рассказал о глобальных проектах, которые планируется осуществить в этом году.

Ранее сообщалось, что начиная с марта диапазон цен на топливо возрос на 13%. Топливный союз рассказал, что в скором времени ожидается рост цен до 100 рублей за литр. Однако сразу после этого заявления вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что они не допустят подобного повышения цен.