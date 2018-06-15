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В Томске начали снижаться цены на бензин

Сегодня, 08:35

В среднем цены на автомобильное топливо упали не больше, чем на 1%. Хотя стоит отметить, что на некоторых заправках дизель, к примеру, стоит всё же больше 50 рублей за один литр.

В Томске и Томском районе сотрудники антимонопольных служб решили провести изучение стоимости бензина. Как сообщил представитель пресс-службы местного УФАС, по состоянию на 14 июня цены на топливо начали снижаться.

И того, на заправках «Томскнефтепродукт» ВНК-НК «Роснефть» цены остались на уровне прошлого периода: Аи-95 – 41 рубль 85 копеек, Аи-92 – 39 рублей 80 копеек, а дизельное топливо – 44 рубля 55 копеек.

На автомобильных станциях от ООО «Газпромнефть-Центр» цены на бензин упал на 30 копеек, в районе 0,74% - 0,67%. Аи-95 стоит в среднем 41,65, Аи-92 – 40 рублей, а дизельное топливо стоит в районе 45 рублей. Похожие цены можно наблюдать и у ООО «Сибнефтепродукт».

Также изменились и оптовая стоимость бензина. Хотя стоит отметить, что на АЗА от «Томскнефтепродукт» стоимость осталась без изменений, превышая показатель в 50 рублей. А вот у «Газпромнефть-Региональные продажи» Аи-92 подешевел на 2%, Аи-95 – на 0,81%, а вот стоимость дизеля тоже никак не изменилась.

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