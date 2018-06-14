Сегодня, 09:14

На такой радикальный шаг энергетическая компания Tokyo Electric Power идет по нескольким причинам. Не в последнюю очередь из-за потенциальных опасностей, связанных с природными катаклизмами, периодически возникающими на территории острова Хонсю.

В Японии намерены вывести из эксплуатации АЭС «Фукусима-2», которая расположена в десятке километров от «Фукусимы-1», где семь лет назад произошла авария с глобальными последствиями для экологии. После этого страна в целом начала переходить на другие, менее безопасные источники энергии. В частности, активно развивается сеть тепловых электростанций.

Правительство Японии создало программу по частичному перезапуску АЭС. Несмотря на то, что во время землетрясения и сокрушительного цунами семилетней давности «Фукасиму-2» удалось уберечь от аварии, атомная электростанция в течение года будет выведена из эксплуатации. В настоящее время четыре энергоблока производят по 250 МВт каждый. С закрытием «Фукусимы-2» префектура останется без атомной энергии.