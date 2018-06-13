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На Украине «Нафтогаз» угрожает массовым отключением населённых пунктов от газа

Сегодня, 17:49

Эксперты считают это попытками давления компании на премьера Гройсмана в целях заставить того выполнить требования МВФ по предоставлению транша. Ей – прибыль. Политикам в преддверии выборов – смерть.

«Нафтогаз», по мнению политологов, решил стать самостоятельным игроком, который может диктовать на Украине свои условия руководству страны. Сейчас он угрожает массовым отключением от газа украинских населённых пунктов.

Это не один или два, а больше 130 из тех, что находятся на территории 16 областей. «Нафтогаз» настаивает на том, чтобы регулятором в расчёте действующих там тарифов не были предусмотрены платежи, называющиеся «платой за использование» сетей. Пока что регулятор, работающий на Украине, не считает это обоснованным и целесообразным.

«Нафтогаз», по сути, выдвинул всей Украине, в лице её правительства, ультиматум. Насколько он обоснован, предстоит разбираться специалистам.

Компания анонсировала своё желание получать плату за эксплуатацию находящихся в её пользовании газораспределительных систем наравне с государством. Это поднимет тарифы на газ, признают в компании, но послужит тому, чтобы одно из основных требований МВФ для будущих траншей было выполнено.

Странным является то, что в своём заявлении они говорят о наличии огромной задолженности населения, которое не в состоянии оплачивать газ даже по существующим тарифам.

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