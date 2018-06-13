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Мост не помог: Цены на топливо в Крыму продолжают расти

Сегодня, 14:58

Крымский мост должен был обрушить стоимость топлива, жилья и минимального набора продуктов, однако ситуация развилась по совершенно противоположному сценарию.

В Крыму продолжают расти цены на топливо, мост не помог. Сейчас за литр бензина приходится платить чуть менее 50 рублей, но эксперты уверяют, ценники вырастут до 60 рублей. Связано это с подорожанием горючего на Петербургской товарно-сырьевой бирже или иными факторами, власти не уточняют.

На 10% с момента открытия переправы через Керченский пролив выросли цены на арендное жилье. Крымчане желают нажиться на российских туристах, по сути заплативших за строительство Крымского моста, полагают эксперты.

Окончательно деморализовал жителей Крыма выросший в цене на 8% минимальный набор продуктов. Одной из причин завышения аналитики считают отсутствие конкуренции на рынке.

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