Лавров озвучил условия для поставок газа в ЕС через «Турецкий поток»

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Этот газопровод, строительство которого уже началось, предусматривает наличие двух ниток. Через каждую из них будет возможна прокачка до 15,75 млрд м3 газа.

Сергей Лавров озвучил условия, при которых станет реальным поставка газа через «Турецкий поток» в страны ЕС. Они носят, по мнению экспертов, слегка ультимативный характер, но вполне объяснимы экономически.

Лавров сказал, Кремлю необходимо наличие стопроцентных гарантий не только от тех стран ЕС, которые будут получать газ через «Турецкий поток», но и в целом от Евросоюза, а также Еврокомиссии. С его слов, Россия говорила это уже неоднократно.

По первой нитке через «Турецкий поток» газ станет получать Турция. Это начнётся уже в этом году. Вторая нитка пойдёт для потребителей стран Юго-Восточной и Южной Европы.

Если ЕС выполнит озвученные условия, «Турецкий поток» может быть продолжен по территории Греции и Италии, либо Болгарии и Сербии.