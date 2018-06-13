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В Госдуме не захотели обсуждать вопрос цен на бензин с Козаком

Сегодня, 12:46

Отчёт представителя правительства относительно аномального повышения стоимости топлива откладывается на неопределённый срок.

В Госдуме не захотели звать для доклада вице-премьера Дмитрия Козака на 21 июня. Обсуждать вопрос цен на бензин в нижней палате парламента не считают возможным в этот день. Вместо этого парламентарии намерены занять себя более насущными делами. В частности, вице-спикер Александр Жуков отметил, что на указанную дату уже назначены доклад уполномоченного по правам человека, а также выступление президента Южной Кореи. В этой связи отчёт Козака попросту не укладывается в регламент.

Ранее заслушивать представителя правительства, который должен был дать ответы на вопросы о причинах аномально высоких цен на бензина, а также рассказать о мерах, предпринимаемых кабмином для урегулирования ситуации на рынке топлива, нет смысла, поскольку прошло слишком мало времени, уверен вице-спикер Госдумы.

Ране мы писали, что ФАС ужесточила контроль за ценами на бензин в регионах. Произошло это в тот же день, когда состоялась «Прямая линия» с президентом Путиным, где львиная доля вопросов касалась как раз высоких цен на топливо.

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