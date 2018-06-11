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Последние международные события являются консолидирующим фактором для наращивания экономических связей между Москвой и Пекином. В частности, рассматриваются совместные программы глобального характера.

Китай проявляет интерес к участию в проекте «Арктик СПГ-2», который позволит через пять лет производить около 20 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно. Инвестиции в программу китайской компании CNPC могут способствовать ускорению строительства с одновременным решением экспорта конечного продукта в КНР.

По словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, в случае положительного решения и подписания контракта китайская CNPC получит не менее 10% в доле производства, как и французский концерн Total. В настоящее время проект «Ямал СПГ» инвестирован тремя сторонами, которые получили 49% акций. «Арктик СПГ-2» аналогичен предыдущему проекту, а потому международные партнеры останутся прежними.