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Эксперты: В Ростове не стоит ожидать снижения цен на бензин

Сегодня, 19:23

Общероссийская тенденция резкого скачка цен на топливо, имела свои нюансы в различных регионах. Однако, даже после «переговоров» правительства с трейдерами, в некоторых областях производители и продавцы ГСМ не собираются делать уступки потребителям.

По крайней мере, эксперты считают, что в Ростове-на-Дону и Ростовской области не стоит ожидать снижения цен на бензин. Местные продавцы поняли инициативу правительства о стабилизации ситуации, как временное замораживание расценок, после чего, неминуемо ценники на АЗС запестрят шокирующими цифрами. По мнению аналитиков, правительство не сумело, снизив акцизы, выстроить долгосрочную стратегию.

Как и раньше, предполагается либерализация экспортных пошлин на нефть, вплоть до полной их отмены, что вновь приведет к скачку цен на ГСМ на внутреннем рынке. Кроме того, даже если стабилизация и произойдет, то цены на продукты и прочие товары, подскочившие из-за подорожания топлива, останутся на прежнем уровне, который уже считается запредельным.

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