В России темпы роста стоимости бензина снизились в 7 раз

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По данным специалистов, цена топлива с 4 по 8 июня в РФ увеличилась только на 14 копеек, тогда как за прошедшую неделю она стала выше почти на 1 рубль. Властям удалось стабилизировать ситуацию благодаря снижению пошлин и отказа на их повышение в середине лета. Эксперты считают, что это даст только кратковременный эффект.

В России средняя цена бензина марки Аи-95 и 92 с 4 по 8 июня увеличилась на 14 копеек, а именно до 41 рубля и 84 копеек и 44 рублей и 67 копеек за литр соответственно. Специалисты из Thomson Reuters Kortes отметили, что с 28 мая по 1 июня рост составил 1 рубль. Получается, что темпы роста стоимости снизились в 7 раз.

Как сообщили в Росстате, с начала года автомобильное топливо подорожало на 8%. Власти считают, что виновны нефтяники, а нефтяники винят власти и повышение акцизов, к которому готовились почти полгода и собирались повысить их ещё раз в середине лета.

Чтобы стоимость бензина в РФ больше росла, правительство страны с 1 июня уменьшило указанные акцизы на бензин и дизель на 3 и 2 тысячи рублей за тонну. Также власти решили не поднимать их на 700 рублей, как планировалось раньше.

Однако глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что виной случившейся ситуации был рост цен на нефть, ослабление рубля и пошлины. Если последнее убрали, то вот первое и второе осталось. По словам Дюкова, решение правительства снизить акцизы привело только к кратковременному эффекту. Но это всё временно и через некоторое время производители будут вынуждены снова повысить цену бензина из-за того же рубля и дорожающей сырой нефти.