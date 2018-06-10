VistaNews.ru


«Иннопрактика» дочери Путина заключила контракт с «Роснефтью»

Сегодня, 17:01

Фонд получит 354 миллионов рублей на исследования технологии оценки качеств нефтяных коллекторов.

Нефтяные коллекторы - это такие породы, которые при перепадах температуры способны пропускать через себя нефть. Представители «Роснефти» рассказали, что фонд будет поставлять им данные о разработках. Также они обязаны информировать нефтяную компанию о достижениях в этой сфере. В «Иннопрактике» сообщили, что они очень рады заключению долголетнего контракта, и будут работать на повышение добычи нефти, сопровождаемое научными проектами на нефтяных коллекторах.

Сообщается, что данной компанией руководит Екатерина Тихонова, дочь президента России. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Bloomberg заявили о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова

В ЦИК сообщили о расходах избирательного фонда Путина

Эксперты рассказали, почему колеблются нефтяные цены

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем