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Фонд получит 354 миллионов рублей на исследования технологии оценки качеств нефтяных коллекторов.

Нефтяные коллекторы - это такие породы, которые при перепадах температуры способны пропускать через себя нефть. Представители «Роснефти» рассказали, что фонд будет поставлять им данные о разработках. Также они обязаны информировать нефтяную компанию о достижениях в этой сфере. В «Иннопрактике» сообщили, что они очень рады заключению долголетнего контракта, и будут работать на повышение добычи нефти, сопровождаемое научными проектами на нефтяных коллекторах.

Сообщается, что данной компанией руководит Екатерина Тихонова, дочь президента России. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.