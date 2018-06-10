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В ведомстве отметили, что у предприятий нет причин поднимать стоимость предоставляемых услуг по реализации популярного товара. По мнению представителей контролирующего органа, все действия автозаправок будут тщательно контролироваться.

УФАС по Забайкалью заявило местным АЗС о необоснованности подорожания топлива, которое в цене за последний год выросло в среднем на 122,5% по России. В организации сообщили, что цены на акциз стали снижаться, поэтому автозаправки больше не имеют причин поднимать цены, которые должны сохраниться на уровне существующего предела.

Тем не менее, еще в конце мая во многих населенных пунктах региона был отмечен скачок стоимости топлива на 1 рубль, в период существующей инфляции в пределах 4%. Сейчас антимонопольная служба взяла ситуацию под контроль для избегания недоразумений, связанных с необоснованным ростом цен.