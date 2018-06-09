Намек понят: Прямая линия с Путиным остановила рост цен на бензин

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Сколько бы ни отрицали влияние роли личности на историю, конкретно России подобные тезисы не касаются. В этом лишний раз смогли убедиться соотечественники, после очередного телевизионного общения с президентом страны.

Прямая линия с Путиным, прошедшая в минувший четверг, остановила рост цен на бензин в России и это свершившийся факт. Из всех регионов Российской Федерации приходят сообщения, что слова президента о недопустимости роста цен на топливо, воздействовали на трейдеров и розничных торговцев, как заклинание факира. Например, в Омске, где цена на бензин за последние два месяца упорно стремилась к отметке в 50 рублей, замечено снижение на 30 копеек за литр АИ-92.

Из регионов приходят аналогичные сообщения. Характерно, что ранее ни Федеральная антимонопольная служба, ни фискальные учреждения не могли остановить роста цен, которые оправдывались подорожанием нефти. Затем были снижены акцизные ставки, но и этот шаг правительства не стал для автовладельцев «отдушиной». Слова Путина в ходе «прямой линии», остановили рост цен, что может стать еще одним доказательством «деспотии» в России.