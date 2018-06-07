В России подешевел бензин на заправках «Газпромнефть»

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Один литр 92-го упал в стоимости на 50 копеек, а 95-й теперь стоит 42 рубля 20 копеек.

В России бензин на заправках «Газпромнефть» подешевел из-за соглашения, к которому вчера пришли нефтяные компании и российское правительство. Об этом стало известно во время «Прямой линии» Путина. На ней он заявил, что вопрос повышения стоимости топлива сильно беспокоит граждан РФ.

По словам российского президента, рост цен недопустим, и правительство уже начало регулировать этот вопрос. Завтра планируется внести в Госдуму проект, предусматривающий возможности для сдерживания роста стоимости топлива.