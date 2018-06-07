«Давно пора»: Эксперт прокомментировал заявления о «нулевом транзите» Украины

Сегодня, 17:16

Вопрос рентабельности украинской газотранспортной системы назрел уже достаточно давно, уверен специалист.

Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал заявление украинской стороны о «нулевом транзите» Украины. По его мнению, данный вопрос давно пора было поднять. Он подчеркнул, что Киеву стоило бы задуматься о том, что делать с газотранспортной системой после 2019 года. В таком случае украинскую сторону спасёт лишь то, что Европа нарастит потребление российского газа. В противном случае ГТС Украины ждёт коллапс, уверен эксперт.

Напомним, что о «нулевом транзите» недавно заговорила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. Она заявила, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2» украинская ГТС станет экономически нерентабельной.

Ранее эксперты предложили блокировать в Украине весь транзит газа. Некоторые специалисты уверены, что сделать это необходимо «прямо сейчас».