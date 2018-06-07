ФАС ужесточила контроль за ценами на бензин в регионах

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По факту нарушения антимонопольного законодательства возбуждено несколько дел.

В день проведения «Прямой линии» с Владимиром Путиным, когда вопрос с ценами на бензин стал едва ли не самым популярным на это мероприятии, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) всё же активизировалась в данном вопросе и ужесточила контроль за процедурой ценообразования в указанном секторе экономики в регионах. В пресс-службе ведомства пояснили, что на сегодняшний день по факту нарушение антимонопольного законодательства было возбуждено несколько дел. Производителям выданы предупреждения и рекомендации о соблюдении установленных норм. Как известно, во время «Прямой линии» Путин пообещал, что больше цены на бензин повышаться не будут.

Ранее мы писали, что в день общения Владимира Путина с россиянами в Красноярске резко упали цены на топливо. Местные АЗС внезапно снизили цены на наиболее ходовые марки бензина. Горожане уверены, что это связано с «прямой линией».