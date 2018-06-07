В Мурманске за неделю цены на бензин выросли на рубль

Сегодня, 15:06

Единственная сеть АЗС, где стоимость топлива осталась неизменной за указанный период, - «Роснефть».

Цена на бензин марки АИ-92 в Мурманске всего за неделю выросли на один рубль. Местная пресса передаёт, что практически на всех АЗС стоимость топлива за указанный период существенно возросла. В частности, на станциях сети «Лукойл» за литр АИ-92 просят на 80 копеек, АИ-95 – на рубль больше. На «Витэк» и «Спецтехнология Плюс» цены повысились на 1,5 рубля. На заправках «Статойла» стоимость изменилась в среднем от 50 до 90 копеек. Горожане утверждают, что неизменными цены по-прежнему остались на «Роснефти».

Ранее мы писали, что в день «Прямой линии» с Путиным в Красноярске резко упали цены на бензин. Местные АЗС внезапно снизили стоимость топлива. Горожане связали данное событие с проходящим мероприятием с участием президента России. Автомобилисты уверены, что уже на следующий день ценники вновь вырастут до прежних позиций. К слову, глава государства заявил, что в будущем цены на бензина расти не будут.