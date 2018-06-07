Под Ростовом цена на бензин выросла почти до 90 рублей

Сегодня, 14:30

В Аксайском районе области автозаправки установили очень высокие цены на топливо для автомобилей. Там за один литр 95-й марки бензина нужно заплатить 88 рублей 81 копейку, 92-й стоит 85 рублей 24 копейки, а стоимость дизельного топлива выросла до 61 рубля 35 копеек.

Под Ростовом в 35 километрах на въезде в станицу Старочеркасская цена на бензин выросла дочти до 90 рублей. Новый рекорд установлен на автомобильной заправке Flash.

На указанной АЗС 95-я марка бензина стоит 88 рублей 91 копейку, за литр 92-го нужно отдать 85 рублей 24 копейки, а вот дизельное топливо выросло в цене до 61 рубля и 35 копеек. Люди считают, что вскоре такая стоимость топлива будет во всех российских заправках.

Хотя Путин во время «Прямой линии» и заявил, что правительство с мая старается исправить ситуацию, но вот жители Ростова-на-Дону и региона продолжают активно делиться фотографиями о ценах на бензин в социальных сетях. Стоит отметить, что АЗС Flash стала абсолютным победителем в этой битве.