В день «Прямой линии» с Путиным в Красноярске резко упали цены на бензин

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Горожане уверены, что эти два события неразрывно связаны между собой.

Цены на бензин резко упали в Красноярске сегодня, 7 июня. На некоторых АЗС стоимость топлива наиболее ходовой марки АИ-92 снизилась сразу на 50 копеек. Горожане уверены, что причиной тому послужил тот факт, что в четверг президент России Владимир Путин проводит ежегодную «Прямую линию», где россияне могут задать ему наиболее болезненные вопросы. Одним из таковых как раз был вопрос цен на бензин, которые за несколько месяцев «взлетели» до невиданных высот и продолжают расти.

По мнению автомобилистов, подобным образом владельцы АЗС хотели снизить накал напряжённости и отвести от себя внимание возмущённых потребителей. Они ожидают, что уже на следующий день ценники на заправочных станциях вновь изменятся.

Ранее в ходе общения с россиянами Путин заявил, что на развитие экономики России требуется 8 триллионов рублей. Эти средства пойдут на реализацию программ, заложенных майскими указами.