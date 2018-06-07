Цены на бензин в Красноярске за неделю выросли 2,4 %

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Во время «Прямой линии» Путин прокомментировал ситуацию вокруг роста стоимости топлива в России. Он признал, что происходящее недопустимо.

В Красноярске же только за неделю цены на бензин выросли на 1,7%. Сейчас в среднем за топливо АИ-92 нужно отдать 41 рубль и 3 копеек за литр, ранее же стоимость была 40 рублей 35 копеек. В краевом центре эта марка бензина стоит немного больше, чем в среднем по регионе, но меньше, чем в среднем по РФ. В округе средняя стоимость составила 40 рублей 66 копеек, а по стране – 41 рубли 68 копеек.

На 2,4% выросли цены на бензин марки АИ-95 – с 42 рублей 44 копеек до 43 рублей 39 копеек. Цены в Красноярске обгоняют на целых 48 копеек среднюю сибирскую стоимость, но это на 1 рубль 25 копеек меньше, чем по РФ.

Российский лидер во время «Прямой линии» уже заявил, что такой результат получился из-за неточного регулирования в энергетической сфере. Сейчас, по словам Путина, правительство работает над этим вопросом, ряд соответствующих мер уже был принят.