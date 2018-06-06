В Британии остановка ветротурбин может привести к отсутствию электричества

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С начала июня 2018 года ветротурбины в Британии производят больше электричества, чем другие варианты. Однако постепенно их работа ухудшается, из-за чего страна рискует остаться «без света».

Причиной такого эксперты называют слабый ветер, а также недоработки в технологии устройств. Производительность ветротурбин в Британии в настоящее время ниже, чем в течение двух лет же этого. За начало месяца они выработали меньше 2 % электричества, что буквально заводит всё в тупик, как сообщает VistaNews.

Критики отмечают, что политика Британии ослабить зависимость от ископаемого топлива в настоящее время себя не оправдывает. С прошлого года государство сделало максимум упора на ветротурбины, как способ добычи электричества, однако теперь из-за этого же страна может оказаться полностью обесточена.