«Роснефть»: Отмена экспортной пошлины повысит цены на топливо в полтора раза

Сегодня, 09:05

Неконтролируемый рост цен на дизельное топливо и бензин, начавшийся в начале мая, только в малой степени связан с сезонностью. Российские трейдеры завышают цены на внутреннем рынке из-за приоритета внешних поставок.

«Роснефть» предупреждает, что отмена экспортной пошлины на нефть повысит цены на топливо, как минимум, в полтора раза. Начатый три года назад в России налоговый маневр, который повышает фискальные отчисления с добычи полезных ископаемых и одновременное понижение экспортных пошлин, уже привело к резкому подорожанию топлива на внутреннем рынке. В некоторых регионах аграрные предприятия вынуждены переводить сельхозтехнику на газ.

Недавно российское правительство заявило о снижении ставок акцизов, однако, по мнению специалистов «Роснефти», такой шаг является полумерой. Корень зла состоит в неконтролируемом экспорте нефти и нефтепродуктов, что рождает дефицит на внутреннем рынке и, соответственно, становится поводом для повышения цен на топливо. Обнуление экспортной пошлины может привести к катастрофе.