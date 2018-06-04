АЭВТ: Россию ждет рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива

Вчера, 22:50

АЭВТ опубликовала на своем сайте послание к Максиму Акимову с просьбой пересмотреть рост цен на авиатопливо.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уже публично выразила беспокойство касательно активного подорожания авиационного керосина. Согласно письму, опубликованному на официальном сайте АЭВТ и обращенному к вице-премьеру Максиму Акимову, если ситуация не улучшится, перевозчикам придется идти на крайние меры, такие как введение топливного сбора, которое вызовет рост цен на авиаперелёты для потребителей.

В прошлом году авиационный керосин стал лидером в списке топлива, на которое возросли цены. Стоимость его увеличилась практически в четыре раза и, по прогнозам экспертов, в этом году может стать еще больше. АЭВТ просит чиновников дать указание ФАС для проведения анализа рынка и последующего сбора совета со всеми заинтересованными сторонами. В обратном случае подорожание топлива неминуемо приведет к увеличению стоимости перелетов для простых граждан.

На днях «Роснефть» также заявила о том, что отмена экспортной пошлины на нефть приведет к подорожанию топлива в 1,5 раза.