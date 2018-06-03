В «Росатоме» изучат перспективы малых АЭС с ледокольными реакторами

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Новый шаг в применении атомной энергии сделан в российском научно-исследовательском институте по эксплуатации атомных электростанций. Специалисты разработали серию компактных станций двойного назначения.

Сейчас в «Росатоме» изучают перспективы экспорта малых АЭС с ледокольными реакторами в страны, не обладающими арктическим флотом, однако нуждающихся в компактных и экологически чистых энергетических установках. АЭС РИТМ-200 ранее разрабатывалась сугубо для отечественного арктического флота, однако появилась заинтересованность третьих стран в приобретении установок для производственной и хозяйственной деятельности.

По предварительной оценке специалистов, проект может иметь неплохой коммерческий потенциал, однако должен быть выполнен ряд условий. Прорабатываются нормативы для надежной эксплуатации малых АЭС, а также соблюдения мер безопасности. Эксперты считают, что менее чем через два года Россия может освоить еще один вид экспорта, который даст возможность и далее развивать энергетическую отрасль.