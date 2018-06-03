Подобные разговоры уже не удивляют никого, поскольку ситуация с поставками голубого топлива получила отклик и в суде Гааги. Изворотливость и предвзятость в дипломатических отношениях Порошенко становится нормой для людей и уже не получает поддержку среди европейских властей.
Дипломаты признали поражение в вопросе газа из РФ. Об этом Сергей Корсунский рассказал после новых заявлений в вопросе со стороны Франции и Германии.
По его словам, неустойчивая политика Киева и избирательность в выборе своей позиции стали главной причиной сужения партнеров среди европейских стран. Европа действует против Украины в вопросах, которые затрагивают их собственные интересы.