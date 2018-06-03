В Курске цены на бензин перевалили за 50 рублей

Сегодня, 09:06

Скачок топлива стал неприятной новостью для многих водителей. АИ-95 составляет 45,99 рублей, АИ-92 — 42,29 рублей, дизельное топливо – 44,99 рублей.

Ситуация на рынке топлива в России беспокоит не только владельцев энергокомпаний, но и автомобилистов. На улице Республиканской в Курске горожане заметили неприятный инцидент. Цены на бензин перевалили за 50 рублей. Пользователи Интернет обеспокоены такой ситуацией и надеются, что скачок цен не станет тенденцией, а скорее исключением.

К слову, в 6-ой раз за май цены на топливо повысили на АЗС «Башнефть». Люди обеспокоены тем, что привычный личный транспорт может стать недоступным из-за очередного подорожания.