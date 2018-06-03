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Нефтяные компании обязались не поднимать цены на топливо в РФ

Сегодня, 07:49

Российские автолюбители давно обеспокоены постоянным повышением цен на заправках. Иногда за неделю стоимость литра вырастала на полтора рубля. В дело вмешалось правительство.

После этого нефтяные компании обязались не поднимать цены на реализуемое в РФ топливо. Этому предшествовало совещание, которым руководил вице-премьер Дмитрий Козак.

Если цены не будут сдерживаться, то нефтяные компании могут получить от правительства РФ возвратный акциз на нефть и экспортные пошлины увеличенного размера. Такие меры были предложены в качестве «инструментов стабилизации» положения на рынке топлива.

После этого нефтяные компании взяли обязательство, что не будут увеличивать цены.

«Инструменты стабилизации» пока не введены. В то же время, представителями Минэнерго и ФАС будут подаваться еженедельные отчёты о динамике цена на топливо в РФ.

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