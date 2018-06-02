Дмитрий Козак: Сокращать расходы не будут ради баланса бюджета

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Вице-премьер российского правительства считает, что распределение федеральных денег, что произойдёт осенью, будет в первую очередь зависить от нефтегазовых доходов. Считается, что они должны вырасти, если вырастут мировые цены на этом энергетическом рынке.

Дмитрий Козак заявил, что сокращать расходы ради баланса бюджета осенью во время перераспределения не будут. Он считает, что вместо этого власти будут распределять доходы от продажи нефти и газа. По предварительным расчётам, политики надеются получить сумму в больше трёх триллионов рублей.

Вице-премьер российского правительства считает, что цены из нефтегазового сектора растут вместе с ценами на мировом рынке. Поэтому появляется окно возможностей, которое к тому же и очень большое. Из-за этого федеральный бюджет будет сбалансирован таким образом, что сокращать расходы чиновники не станут.

Козак подчёркивает, что в нефтегазовом секторе происходит хоть и не большой, но рост. Кроме того, такая ситуация происходит и с промышленным производством, который по сравнению с прошедшим годом увеличился в два раза.